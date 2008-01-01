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Новости Происшествия | 19 января 2017 | 10:56

Пограничники предотвратили контрабанду полумиллиона сигарет

VRS

16 января по подозрению в контрабанде примерно полумиллиона сигарет пограничники задержали троих мужчин, сообщили агентству LЕТА в Государственной погранохране.

В ночь с 15 на 16 января в Краславском крае пограничники остановили автомашину "Fiat", которой управлял гражданин Латвии без водительских прав и удостоверяющих личность документов. Не было документов и у пассажира машины, тоже латвийского гражданина.

Проследив за ходом движения машины, пограничники обнаружили во дворе одного хутора в Индрской волости 20 завернутых в пленку коробок, в которых было 199,6 тысяч сигарет "Premjer" с белорусскими акцизными марками.

На пункте погранконтроля в Педедзе пограничники обнаружили контрабандные сигареты, спрятанные в грузовом отсеке автомашины гражданина Латвии. Он пытался незаконно ввезти в Латвию 149,34 тысяч сигарет "Bond" с киргизскими акцизными марками, 150 тысяч сигарет "Premjer" с белорусскими акцизными марками и 29,58 тысяч сигарет с российскими акцизными марками.

В обоих случаях начаты уголовные процессы.

Delfi

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