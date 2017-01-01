Ушли в мир иной...

Рак

22 июня

- 22 июля

Сегодня члены вашего семейства, занимаясь пилением вашей драгоценной особы, допилят, наконец, до особо чувствительного фибра вашей души, чем вызовут ваше справедливое негодование. Не поубивайте их, пожалуйста.