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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Сегодня члены вашего семейства, занимаясь пилением вашей драгоценной особы, допилят, наконец, до особо чувствительного фибра вашей души, чем вызовут ваше справедливое негодование. Не поубивайте их, пожалуйста.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 19 января 2017 | 10:24
Ушли в мир иной...
С 11 по 17 января 2016 года в Даугавпилсском загсе было выдано 24 справки о смерти.
В мир иной ушли:
Bobiļevs Grigorijs (21.08.1962 - 14.01.2017)
Bogdanova Raisa (30.11.1941 - 12.01.2017)
Buzins Aleksandrs (01.08.1953 - 13.01.2017)
Dzenišs Aleksandrs (25.10.1935 - 16.01.2017)
Goršelatovs Afanasijs (06.11.1933 - 16.01.2017)
Grigorjeva Ņina (20.01.1933 - 12.01.2017)
Gusarova/Gusarova Anna/Anna (08.11.1929 - 14.01.2017)
Karasjova Valentīna (06.01.1945 - 11.01.2017)
Kijančenko Jurijs (06.12.1947 - 17.01.2017)
Kovaļčuka/Kovalchuk Gaļina/Galina (14.02.1962 - 10.01.2017)
Kozlovska Gaļina (16.05.1933 - 15.01.2017)
Kursiša Jeļena (18.05.1924 - 14.01.2017)
Petjukevičs Valerians (01.01.1945 - 15.01.2017)
Petrova Gaļina (09.12.1941 - 13.01.2017)
Ribakova Alma (22.11.1927 - 10.01.2017)
Rodionova/Rodionova Zinaīda/Zinaida (14.02.1929 - 12.01.2017)
Rubina Helēna (16.08.1929 - 11.01.2017)
Šemakovskis Viktors (21.02.1942 - 11.01.2017)
Šestaka/Shastak Teresa/Teresa (25.04.1937 - 16.01.2017)
Trastašenkova Ksenija (17.01.1934 - 12.01.2017)
Trukšāns Jānis (23.06.1951 - 10.01.2017)
Upatniece Valentīna (15.02.1934 - 14.01.2017)
Vekšina Alevtīna (07.11.1935 - 16.01.2017)
Všivkova Gaļina (13.04.1938 - 17.01.2017)
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