В деле о манипуляции с футбольными матчами фигурируют 300 000 евро

Новости Происшествия | 19 января 2017 | 09:49

delfi.lv delfi.lv

Государственная полиция Латвии завершила расследование, начатое в конце 2014 года по делу о манипуляции с результатами матчей, к которым причастны два бывших представителя футбольного клуба "Даугава" из Даугавпилса. Дело передано в прокуратуру для возбуждения криминального процесса в отношении двух лиц — мужчин 1966 г.р. и 1983 г.р., сообщает пресс-служба учреждения.

В октябре 2014 года Управление по борьбе с организованной преступностью (ONAP) задержало восемь человек, которые подозревались в причастности к договорным матчам. Главным подозреваемым был бывший президент ФК "Динабург" Олег Гаврилов, среди задержанных также значилась его дочь Мария Гаврилова, его подруга Мария Степанова, Элтон Чаус, главный тренер на то время "Даугавы" Иван Табанов, технический директор клуба Евгений Клопов и два игрока команды Александр Власов и Евгений Космачев.

Как сообщает агентство LETA, лицами, в отношении которых возбужден криминальный процесс, являются Гаврилов и Клопов.

Обвиняемым, которые ранее были связаны с ФК "Даугава" (Даугавпилс), инкриминируется уклонения от уплаты налогов в больших размерах (почти 48 тысяч евро) и незаконное присвоение крупной суммы денег (248 тысяч евро), которую даугавпилсский клуб получил от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В процессе расследования этого дела сотрудники Госполиции столкнулись с проблематикой, связанной с привлечением к ответственности виновных за манипуляции в спортивных играх. Теперь, с 1 марта 2016 года Уголовный кодекс Латвийской Республики предусматривает криминальную ответственность за манипуляции, связанные с организацией спортивных соревнований. В качестве наказания здесь предусмотрен штраф в зависимости от тяжести проступка. Например, если манипуляции велись в большом объеме или в составе организованной группы, персонам, причастным к этому, может грозить даже лишение свободы сроком до пяти лет. На вышеуказанных персон эта норма не распространяется, поскольку свою "деятельность" они вели еще до принятия упомянутых норм.

За уклонение от уплаты налогов в большом размере законодательством ЛР предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 4-х лет и запретом заниматься определенный срок коммерческой деятельностью, или лишение права занимать определенную должность сроком от двух до пяти лет. В свою очередь, за присвоение денежных сумм в крупных размерах грозит тюремный срок до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Delfi