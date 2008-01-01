Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
19 января
Крещение Господне
Именины:
Алнис, Андулис / Генрих
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Чем шире вы распахнете двери, тем больше света, свежего воздуха и гостей в них войдет. Впрочем, последних можно и отфильтровать. Собаку, например, не кормить.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 19 января 2017 | 09:18
Приглашаем художников записаться на симпозиум по скульптуре
Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко приглашает латвийских и зарубежных художников принять участие в международных симпозиумах по живописи, скульптуре, графике, керамике и текстилю.
Заявки на участие во II Международном симпозиуме по скульптуре принимаются до 7 марта 2017 года. Заявки на остальные сипозиумы – до 31 марта.
Даугавпилсский арт-центр имени Марка Ротко – это большая творческая платформа, которая позволяет художникам из всех стран обмениваться опытом, творческими идеями и взглядами. Мы на регулярной основе проводим международные симпозиумы разных направлений, которые посещают художники со всего мира.
Подробную информацию и анкету для участия можно найти на сайте http://www.rothkocenter.com/simpoziji
D-fakti.lv
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