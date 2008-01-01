Приглашаем художников записаться на симпозиум по скульптуре

Новости Культура | 19 января 2017 | 09:18

Пресс-фото Пресс-фото

Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко приглашает латвийских и зарубежных художников принять участие в международных симпозиумах по живописи, скульптуре, графике, керамике и текстилю.

Заявки на участие во II Международном симпозиуме по скульптуре принимаются до 7 марта 2017 года. Заявки на остальные сипозиумы – до 31 марта.

Даугавпилсский арт-центр имени Марка Ротко – это большая творческая платформа, которая позволяет художникам из всех стран обмениваться опытом, творческими идеями и взглядами. Мы на регулярной основе проводим международные симпозиумы разных направлений, которые посещают художники со всего мира.

Подробную информацию и анкету для участия можно найти на сайте http://www.rothkocenter.com/simpoziji

D-fakti.lv