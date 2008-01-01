Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

19 января

Крещение Господне

Именины:
Алнис, Андулис / Генрих

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Чем шире вы распахнете двери, тем больше света, свежего воздуха и гостей в них войдет. Впрочем, последних можно и отфильтровать. Собаку, например, не кормить.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
-3 .. -5 C
Утро
-2 .. -4 C
День
.. -2 C
Вечер
-1 .. 1 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле»

28 июля 2015 года истекает срок подачи коммерческих предложений предприятий на конкурс по поставке н ... {40}

2. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

3. Кто поможет бездомному Антону? {2}

4. 43% жителей против поспешного введения евро

5. Автобусы и трамваи {142}

6. Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад

7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

8. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

10. Ушли в мир иной...

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}

Новости Культура | 19 января 2017 | 09:18

Приглашаем художников записаться на симпозиум по скульптуре

Пресс-фото

Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко приглашает латвийских и зарубежных художников принять участие в международных симпозиумах по живописи, скульптуре, графике, керамике и текстилю.

Заявки на участие во II Международном симпозиуме по скульптуре принимаются до 7 марта 2017 года. Заявки на остальные сипозиумыдо 31 марта.

Даугавпилсский арт-центр имени Марка Ротко – это большая творческая платформа, которая позволяет художникам из всех стран обмениваться опытом, творческими идеями и взглядами. Мы на регулярной основе проводим международные симпозиумы разных направлений, которые посещают художники со всего мира.

Подробную информацию и анкету для участия можно найти на сайте http://www.rothkocenter.com/simpoziji

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 