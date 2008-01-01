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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Сегодня у вас может создаться впечатление, что все вокруг просто сошли с ума. Понять, а тем более предсказать то или иное действие другого человека может оказаться до крайности непросто. В такой ситуации лучше постараться отстраниться от происходящего.

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Новости Латвия | 19 января 2017 | 08:59

Четверг, 19 января: начинается потепление

LETA

Днем в Латвии ожидается облачная погода. И хотя зона осадков уже начнет постепенно отступать - еще ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Местами сохранится туман.

Ветер умеренный, юго-западный, западный. Оттепель распространится по всей стране.

Максимальная температура воздуха – от 0 до +4 градусов, на востоке немного холодней - от +1 до -2 градусов.

В столице возможен небольшой дождь и воздух прогреется до +2...+4 градусов.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM

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