Четверг, 19 января: начинается потепление

Новости Латвия | 19 января 2017 | 08:59

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Днем в Латвии ожидается облачная погода. И хотя зона осадков уже начнет постепенно отступать - еще ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Местами сохранится туман.

Ветер умеренный, юго-западный, западный. Оттепель распространится по всей стране.

Максимальная температура воздуха – от 0 до +4 градусов, на востоке немного холодней - от +1 до -2 градусов.

В столице возможен небольшой дождь и воздух прогреется до +2...+4 градусов.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM