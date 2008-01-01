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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Новости Латвия | 18 января 2017 | 18:29
Новый год Краславский клуб мамочек начинает с новых идей
Завершился плодотворный 2016 год, а новый год Краславский клуб мамочек начинает с новых идей и предложений для семей с детьми.
В январе мы подготовили для Вас и Ваших детей три интересных мероприятия. 18 января начинается новый цикл развивающих занятий «Школа малышей в Краславе» для детей от 1 до 5 лет.
Что мы будем делать на этих занятиях?
- играть
- работать творчески (рисовать, делать аппликации и др.)
- вслушиваться в ритмы музыки, танцевать
- получать представление об окружающем мире и природе
- знакомиться с математикой
- тренировать артикуляционный аппарат для полноценного развития речи
На этих занятиях детям будут предложены игры для развития способностей. Занимаясь вместе с родителями, дети будут развивать моторику мелких пальцев, музыкальные умения, познавать мир. Такая «работа», которая в то же время является игрой, будет содействовать тому, чтобы дети осознавали собственное «я» и формировали свою личность. Ребенок, у которого хорошо развита мелкая мускулатура пальцев, умеет логически рассуждать, у него развита память, а также внимание и речь.
В свою очередь, 21 января в 11.00 приглашаем родителей с детьми освоить основы роботики вместе с «AgirVision Школой роботов». У детей будет возможность сделать роботов, нарисовать для них трассы и получить представление об их программировании. Плата за занятие - 4.50 EUR, надо подать заявку и перечислить деньги на банковский счет до 19 января. Рекомендуемый возраст детей - 5-10 лет. Тел. для информации: 22013825 или 28348778.
Реквизиты для перечисления денег:
Biedrība „Krāslavas Māmiņu klubs”
Reģ.Nr. 40008247849
Konta Nr. LV03PRTT0256023557000
28 января в 11.00 приглашаем родителей 4-12-летних детей на ознакомительное занятие «Ментальная арифметика для детей». Занятия предлагает учреждение неформального образования «Моя школа» общества «София». На занятиях будет использована методика «Smarty Kid».
Ментальная арифметика – это высокоэффективная образовательная система, с помощью которой сотни тысяч детей научились считать в уме быстрее, чем с калькулятором и продолжают развивать свои интеллектуальные способности.
Занятия по этой методике помогают активному и быстрому развитию мозговой деятельности ребенка, достижению лучших результатов по математике и другим учебным предметам, проходит усиленное развитие визуальной памяти, повышается концентрация внимания, развивается моторная деятельность, достигается гармоничное развитие обоих полушарий, ускоряются процессы интериоризации, развивается творческое мышление, воображение, слух и внимание.
Все занятия будут проходить в здании начальных классов Краславской средней школы «Варавиксне» (2-ой этаж, ул. Аронсона 3).
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