В Резекне два лихача снесли дорожные знаки

Новости Латвия | 18 января 2017 | 17:15

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Идёт третья неделя января, но какие-то неизвестные лихачи уже успели снести два дорожных знака.

7 января на перекрёстке улиц Бралю Скринду и Атбривошанас аллеи был сломан дорожный знак, запрещающий остановку и стоянку.

Как известно, если вы совершили подобное нарушение, обязательно нужно вызвать полицию и не покидать место ДТП, в противном случае вам грозит штраф или административное наказание. Разумеется, свидетели также могут сообщать в полицию о таких случаях.

Мы связались с сотрудниками полиции, которые рассказали, что в связи вышеупомянутыми случаями порчи дорожных знаков, вызовов получено не было.

В свою очередь, представители административной инспекции пояснили, что если они получают информацию о повреждённых дорожных знаках, то передают её дорожному инженеру Зигурду Балтадонису, который проверяет правдивость информации, и если она подтверждается, то далее информацию сообщают предприятию «Latvijas autoceļu uzturētājs», с которым заключён договор о проведении необходимых работ для замены повреждённого знака на новый.

Руководитель административной инспекции П. Савицкис отметил, что замена знака может стоить сумму, начиная от 200 евро.

Возникает вопрос, почему из-за дикой наглости и чувства вседозволенности некоторых водителей, всем нам, добросовестным плательщикам налогов, приходиться оплачивать урон, нанесённый этими безответственными лицами?

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