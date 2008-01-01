Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

19 января

Крещение Господне

Именины:
Алнис, Андулис / Генрих

Гороскоп на день

Дева
24 августа
- 23 сентября

Ничто так не обезоруживает собеседника, стремящегося поспорить, как признание собственной неправоты. Особенно, если вы действительно неправы. Воспользуйтесь этим тактическим ходом, и вам не придется страдать от своего упрямства. Да и назревающий конфликт быстро разрешится.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
-3 .. -5 C
Утро
-2 .. -4 C
День
.. -2 C
Вечер
-1 .. 1 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле»

28 июля 2015 года истекает срок подачи коммерческих предложений предприятий на конкурс по поставке н ... {40}

2. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

3. Кто поможет бездомному Антону? {2}

4. 43% жителей против поспешного введения евро

5. Автобусы и трамваи {142}

6. Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад

7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

8. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

10. Ушли в мир иной...

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}

Новости Происшествия | 18 января 2017 | 13:20

Спасатели помогли 34 телятам

dzd.lv

17 января в Аглоне на улице Цириша в канаву съехала машина, в кузове которой находились 34 теленка.

К делу подключились спасатели Государственной пожарно-спасательной службы.

Они вытащили грузовик из канавы и благополучно переместили всех телят в другую машину.

Mixnews.lv

Добавить комментарий

 