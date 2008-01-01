Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

19 января

Крещение Господне

Именины:
Алнис, Андулис / Генрих

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Ваша манера действий впечатлит любого, но стоит ли произведенный эффект тех усилий, которые на это тратятся. По-видимому, не стоит. Расслабьтесь.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
-3 .. -5 C
Утро
-2 .. -4 C
День
.. -2 C
Вечер
-1 .. 1 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле»

28 июля 2015 года истекает срок подачи коммерческих предложений предприятий на конкурс по поставке н ... {40}

2. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

3. Кто поможет бездомному Антону? {2}

4. 43% жителей против поспешного введения евро

5. Автобусы и трамваи {142}

6. Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад

7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

8. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

10. Ушли в мир иной...

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}

Новости Происшествия | 18 января 2017 | 12:43

Пожилому человеку вернули украденные дрова

delfi.lv

12 января пожилой человек обратился в участок Лудзенской полиции с информацией о том, что кто-то украл его дрова. Взломав входные двери хозяйственной постройки, грабитель в Карсавском крае волость Мердзенес нанес ущерб пожилому человеку в размере 10-и кубических метров дров, сообщает Государственная полиция.

В связи с кражей был начат уголовный процесс, проводя следственные мероприятия, был установлен возможный подозреваемый. Им оказался местный мужчина 1977 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения полиции. В ходе расследования было установлено, что в момент преступления мужчина использовал транспортное средство, с помощью которого перевозил украденные дрова.

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 