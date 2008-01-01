Пожилому человеку вернули украденные дрова

Новости Происшествия | 18 января 2017 | 12:43

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12 января пожилой человек обратился в участок Лудзенской полиции с информацией о том, что кто-то украл его дрова. Взломав входные двери хозяйственной постройки, грабитель в Карсавском крае волость Мердзенес нанес ущерб пожилому человеку в размере 10-и кубических метров дров, сообщает Государственная полиция.

В связи с кражей был начат уголовный процесс, проводя следственные мероприятия, был установлен возможный подозреваемый. Им оказался местный мужчина 1977 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения полиции. В ходе расследования было установлено, что в момент преступления мужчина использовал транспортное средство, с помощью которого перевозил украденные дрова.

D-fakti.lv