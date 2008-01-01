Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
19 января
Крещение Господне
Именины:
Алнис, Андулис / Генрих
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Ваша манера действий впечатлит любого, но стоит ли произведенный эффект тех усилий, которые на это тратятся. По-видимому, не стоит. Расслабьтесь.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 18 января 2017 | 12:43
Пожилому человеку вернули украденные дрова
12 января пожилой человек обратился в участок Лудзенской полиции с информацией о том, что кто-то украл его дрова. Взломав входные двери хозяйственной постройки, грабитель в Карсавском крае волость Мердзенес нанес ущерб пожилому человеку в размере 10-и кубических метров дров, сообщает Государственная полиция.
В связи с кражей был начат уголовный процесс, проводя следственные мероприятия, был установлен возможный подозреваемый. Им оказался местный мужчина 1977 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения полиции. В ходе расследования было установлено, что в момент преступления мужчина использовал транспортное средство, с помощью которого перевозил украденные дрова.
D-fakti.lv
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