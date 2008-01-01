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Новости Происшествия | 18 января 2017 | 12:03

В Лудзенском крае закрыт завод по производству алкоголя

Valsts policija

Некоторое время назад сотрудники Криминальной полиции Лудзенского участка получили оперативную информацию о том, что некая персона на территории Лудзенского участка, возможно, занимается нелегальным производством и хранением алкоголя, сообщает Государственная полиция.

Для проверки информации был начат уголовный процесс, в ходе которого на прошлой недели сотрудники полиции в частном доме в Лудзенском крае раскрыли небольшой завод по производству незаконного алкоголя. В результате обыска полицейским удалось изъять 120 литров самодельного алкоголя и устройство для его изготовления. В ходе расследования было установлено, что приготовленный алкоголь реализовался в двух местах, так называемых «точках». В рамках начатого уголовного процесса полиция проверяет мужчину 1983 года рождения, следствие продолжается.

D-fakti.lv

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