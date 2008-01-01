В Латвии эпидемия гриппа; снижена плата за вызов врача на дом

Новости Латвия | 18 января 2017 | 11:35

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В Латвии официально объявлено о начале эпидемии гриппа. С таким заявлением выступил Центр профилактики и контроля за заболеваниями (SPKC). На прошлой неделе (9-15 января) заболеваемость гриппом достигла "красной" отметки — 100 случаев заболевания на 100 000 жителей.

Во время эпидемии больным гриппом пациентам платить за вызов врача на дом нужно только 2,85 евро. Это распространяется на всех семейных и дежурных врачей, работающих по договору с государством.

Подавая заявку на домашний визит, нужно детально описать жалобы и симптомы и рассказать о недавних схожих случаях в семье. Если же пришедший по вызову врач констатирует, что у пациента не грипп, а другая инфекция дыхательных путей, то платить нужно будет все равно только 2,85 евро. Заявки на визит принимаются до 15.00.

НСЗ напоминает, что вне времени работы семейного врача медицинскую консультацию можно получить, позвонив на консультативный телефон 66016001. По будням специалисты консультируют по этому телефону с 17.00 до 8.00, а в выходные и праздничные дни — круглосуточно.

Delfi