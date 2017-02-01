Можно приобрести абонементные билеты еще на 20 маршрутов

Новости Общество | 18 января 2017 | 10:59

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

По просьбе жителей, с 23 января SIA Daugavpils autobusu parks вводит абонементные билеты еще на 20 региональных маршрутах. Таким образом, у пассажиров будет возможность приобрести билеты на любой из 40 маршрутов, курсирующих в бывшем Даугавпилсском районе. Приобретя абонементные билеты, постоянные пассажиры за поездку в общественном транспорте будут платить дешевле.

Первоначально Даугавпилсский автобусный парк внес билеты только на поездки по 20 региональным маршрутам, но получив просьбы жителей рассмотреть и другие маршруты, с 23 января решено продавать абонементы на поездку по 40 региональным маршрутам. Просмотреть на какие маршруты годен месячный билет можно здесь. Жители, купив абонементный билет, получат скидку 20%.

Билет на поездку можно приобрести на автостанции в Даугавпилсе по адресу ул. Виестура 10. Дополнительную информацию об абонементе и возможности получения можно получить на домашней страничке www.buspark.lv или позвонив по телефону 65429245.

D-fakti.lv