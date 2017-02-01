Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Ничто так не обезоруживает собеседника, стремящегося поспорить, как признание собственной неправоты. Особенно, если вы действительно неправы. Воспользуйтесь этим тактическим ходом, и вам не придется страдать от своего упрямства. Да и назревающий конфликт быстро разрешится.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 18 января 2017 | 10:59
Можно приобрести абонементные билеты еще на 20 маршрутов
По просьбе жителей, с 23 января SIA Daugavpils autobusu parks вводит абонементные билеты еще на 20 региональных маршрутах. Таким образом, у пассажиров будет возможность приобрести билеты на любой из 40 маршрутов, курсирующих в бывшем Даугавпилсском районе. Приобретя абонементные билеты, постоянные пассажиры за поездку в общественном транспорте будут платить дешевле.
Первоначально Даугавпилсский автобусный парк внес билеты только на поездки по 20 региональным маршрутам, но получив просьбы жителей рассмотреть и другие маршруты, с 23 января решено продавать абонементы на поездку по 40 региональным маршрутам. Просмотреть на какие маршруты годен месячный билет можно здесь. Жители, купив абонементный билет, получат скидку 20%.
Билет на поездку можно приобрести на автостанции в Даугавпилсе по адресу ул. Виестура 10. Дополнительную информацию об абонементе и возможности получения можно получить на домашней страничке www.buspark.lv или позвонив по телефону 65429245.
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