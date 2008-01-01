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Новости Происшествия | 18 января 2017 | 10:24

В Даугавпилсе водители не пропускают скорую помощь

Пресс-фото

16 января в Латгальском регионе произошли три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. В двух случаях автоводители не поделили дорогу, про третий случай работники полиции узнали от медицинского учреждения. В Даугавпилсе джип не пропустил машину скорой помощи, пострадавших нет, сообщает Государственная полиция.

16 января в Лудзе на перекрестке улиц Латгалес и 18 Новембра, водитель 1998 года рождения, управляя машиной марки Ауди 80, не пропустил автомашину, которая ехала по главной дороги, Ауди А4, водителем был мужчина 1991 года рождения. В результате произошло столкновение машин, пострадали транспортные средства. В столкновение пострадали пассажиры автомобиля Ауди А4женщина 1971 года рождения и мужчина 1969 года рождения. Начато уголовное дело.

В Даугавпилсе около 13:40 на перекрестке улиц Имантас-Даугавас джип не пропустил машину скорой помощи. Мужчина 1971 года рождения, управляя автомобилем Jeep, пренебрег правилами дорожного знака «Уступи дорогу» и столкнулся с машиной Неотложной медицинской помощи марки VW. Скорая помощь спешила на вызов и ехала с включенной сиреной и световыми сигналами. Пострадавших в столкновении нет.

17 января около 10:00 работники Государственной полиции получили информацию из медицинского учреждения, что в результате дорожного происшествия в Краславском крае волость Комбули пострадал некий мужчина. На данный момент установлено, что пострадавший мужчина 1963 года рождения, управляя автомобилем Mercedes с прицепом, съехал с проезжей части и заехал в канаву. Мужчина с травмами был доставлен в больницу, а полиция уточняет обстоятельства случившегося.

D-fakti.lv

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