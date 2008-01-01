Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
19 января
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Новости Латвия | 18 января 2017 | 08:57
Среда, 18 января: ожидается мокрый снег, дождь
Небо днем затянет облаками. Ожидаются осадки, начиная с западных регионов – снег, мокрый снег, который постепенно перейдет в дождь.
Ветер умеренный, южный, юго-западный. На побережье порывы его достигнут до 13 м/с.
Вместе с теплыми воздушными массами в Курземе придет оттепель. Температура поднимется до 0...+3 градусов.
В центральном и восточном регионе сохранится небольшой мороз от -1 до -5 градусов.
В столице днем будет около 0 градусов. К вечеру ожидается снег, переходящий в дождь.
Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.
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