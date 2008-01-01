Среда, 18 января: ожидается мокрый снег, дождь

Новости Латвия | 18 января 2017 | 08:57

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Небо днем затянет облаками. Ожидаются осадки, начиная с западных регионов – снег, мокрый снег, который постепенно перейдет в дождь.

Ветер умеренный, южный, юго-западный. На побережье порывы его достигнут до 13 м/с.

Вместе с теплыми воздушными массами в Курземе придет оттепель. Температура поднимется до 0...+3 градусов.

В центральном и восточном регионе сохранится небольшой мороз от -1 до -5 градусов.

В столице днем будет около 0 градусов. К вечеру ожидается снег, переходящий в дождь.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM