В Резекне завершился Фотоконкурс

Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
19 января
Крещение Господне
Именины:
Алнис, Андулис / Генрих
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Ваша манера действий впечатлит любого, но стоит ли произведенный эффект тех усилий, которые на это тратятся. По-видимому, не стоит. Расслабьтесь.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 17 января 2017 | 20:07
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