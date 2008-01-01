В Резекне завершился Фотоконкурс

Новости Латвия | 17 января 2017 | 20:07

Rezekneszinas.lv Rezekneszinas.lv

С удовольствием объявляем победителей - авторов тех фотографий, которые набрали самое большое количество лайков на нашей странице в Facebook! https://www.facebook.com/rezekneszinas/?ref=aymt_homepage_panel

1 место – Изанна Шейнкер;

2 место – Дайна Киндзуле;

3 место – Виктория Зеленко.

О призах позаботились Deko Print, Zeize и пиццерия LaРizza!

Призы можно получить, связавшись с нами по телефону 646-25505 или э-майлу info@rezekneszinas.lv, или придя к нам в редакцию (гостиница Латгалия, 5 этаж , 505 кабинет).

rezekneszinas.lv