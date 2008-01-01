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Новости Латвия | 17 января 2017 | 18:02

В Латвии началась эпидемия гриппа

Пресс-фото

Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале в стране эпидемии гриппа.

Как сообщили в центре, на прошлой неделе в четырех городах Латвии число пациентов, обратившихся в амбулаторные учреждения с гриппом, превысило 100 случаев на 100 000 населения, что составляет эпидемический порог.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Екабпилсе - 194,7 на 100 000 населения. Также эпидемический порог превышен в Юрмале, Риге и Лиепае.

Грипп на минувшей неделе зарегистрирован также в Даугавпилсе, Елгаве и Вентспилсе.

В больницы на прошлой неделе с гриппом доставлены 102 пациента, в том числе 88 госпитализированы в Риге. С начала сезона гриппа в больницы поступило 252 пациента с этой болезнью.

Национальная служба здравоохранения напоминает, что во время эпидемии визиты семейных врачей к больным гриппом оплачиваются из средств государственного бюджета. Пациентам за визит нужно заплатить лишь пациентский взнос в размере 2,85 евро.

TVNET

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