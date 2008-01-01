Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
19 января
Крещение Господне
Именины:
Алнис, Андулис / Генрих
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Сегодня вы можете с успехом выступать в роли великого соблазнителя. И не важно что, собственно, станет предметом вашего интереса, - вы своего добьетесь.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -3 .. -5 C
- Утро
- -2 .. -4 C
- День
- .. -2 C
- Вечер
- -1 .. 1 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0664 ()
|GBP
|0.8683 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|63.248 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?
Популярные статьи
Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле»
28 июля 2015 года истекает срок подачи коммерческих предложений предприятий на конкурс по поставке н ... {40}
2. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
3. Кто поможет бездомному Антону? {2}
4. 43% жителей против поспешного введения евро
5. Автобусы и трамваи {142}
6. Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад
7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
8. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 17 января 2017 | 18:02
В Латвии началась эпидемия гриппа
Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале в стране эпидемии гриппа.
Как сообщили в центре, на прошлой неделе в четырех городах Латвии число пациентов, обратившихся в амбулаторные учреждения с гриппом, превысило 100 случаев на 100 000 населения, что составляет эпидемический порог.
Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Екабпилсе - 194,7 на 100 000 населения. Также эпидемический порог превышен в Юрмале, Риге и Лиепае.
Грипп на минувшей неделе зарегистрирован также в Даугавпилсе, Елгаве и Вентспилсе.
В больницы на прошлой неделе с гриппом доставлены 102 пациента, в том числе 88 госпитализированы в Риге. С начала сезона гриппа в больницы поступило 252 пациента с этой болезнью.
Национальная служба здравоохранения напоминает, что во время эпидемии визиты семейных врачей к больным гриппом оплачиваются из средств государственного бюджета. Пациентам за визит нужно заплатить лишь пациентский взнос в размере 2,85 евро.
Добавить комментарий