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Сегодня вы, если пожелаете, легко сможете превратить свою привлекательность и обаяние в грозное оружие. Рекомендуется вовремя остановиться, пока улов не стал уж слишком велик. Не солить же их, в самом деле.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 19 января 2017 | 21:50
Молодежь Даугавпилсского края год начала с полета
13 января в Центре культуры Даугавпилсского края прошло первое мероприятие по окончанию года для молодежи, во время которого управление образования чествовала тех, кто усердно работал, что бы работа молодежи в крае пошла бы вверх.
В 2011 году, с поддержкой краевой думы, было создано институциональное структурное подразделение для работы с молодежью. Со временем, в волостях начали работу работники ответственные за молодёжные дела. Это люди, которые вместе с юношами устраивают всевозможные мероприятия, обучения, осуществляют проекты, представляют интересы юношей, как в государстве, так и на международном уровне. Не напрасно мотто молодежи Даугавпилсского края это "Развивай себя и свой край!".
В начале мероприятия был показан видео ролик, в котором отображались самые красивые и более запоминающиеся события 2016 года.
В течение мероприятия, работа молодежи в крае была сравнена с полетом птицы. Каждый маленький воробушек начинает свою жизнь с обещанием решимости - научиться летать. Желание достичь невыведанные высоты сапрвождает птицу, до того, как он сможет раскрыть крылья и отправиться в просторный мир. С каждым годом работа с молодежью Даугавпилсского края открывает новые возможности и побуждает осуществление идей. Юноши уже раскрыли свои крылья, что бы лететь!
Также в течение вечера были преподнесены награды в четырёх номинациях, поздравляли победителей интеллектуальных игр и участников конкурса "Мой край в Латвии".
Приобретателям приза в номинации "Юноша года" стала Лига Вайдере из Ликснанской волости, она активная девушка в своей волости и в крае, и участница движения добровольных юношей. Лига - студентка Даугавпилсского Университета, которая учится в программе художественного менеджмента, поэтому в её интересах все, что связяно с организацией мероприятий.
Так же награду "Юноша Года" преподнесены Сандису Прому и Анастасии Костюкевич.
Специалист по Молодежным делам образовательного управления Санта Матисане признаёт, что прошедший год для юношей был творческим, свободным и в своем роде разумным, потому что сделан значительный шаг в добровольной работе.
Совсем скоро юноши 30-и краёв, которые достигли объема 50 часов добровольной работы, будут чествованы в Даугавпилсской краевой думе, в свою очередь на мероприятие получить приз "Доброволец года" приглашена Евгения Калинчук, Ирина Малчанова и Янис Сомс. Эти юноши взлетели в двойне высоко, посвящая добровольной работе 100 часов и больше.
Слова благодарности за самоотверженную и профессиональную работу в номинации «Работник молодежи года» были сказаны Инаре Лапковской из Скрудалиены, Виктору Петашко из Свенты и Янису Брикшу из Вишек.
Традиционно, в течение нескольких лет, в крае устроены интеллектуальные игры. В конце прошлого года обобщены очки команд и выдвинуты три более крепкие и удачные волости, которым преподнесены награды. Это Медумы, Науене и Салиене. В свою очередь в конкурсе «Мой край в Латвии», который просходил на протяжении года, награды преподнесены юношам из Медумской, Ликсненской, Калкунской и Бикерненской волости.
В заключении мероприятия награды в номинации «Прорыв года» были преподнесены юношам Скрудалинской, Медумской и Науенской волости.
Окончание мероприятия Молодежь года сблизила песнями Агате Ермалонок из Вишек и танцевальная группа брэйка из Науене.
Впереди еще далёкий полёт, новые высоты и возможности, которые открываются юношам, которые формируют и развивают себя.
D-fakti.lv
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