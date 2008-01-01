Чемпионат по зимнему ориентированию в Даугавпилсе собрал 170 участников

Новости Спорт | 19 января 2017 | 21:48

daugavpils.lv daugavpils.lv

14 – 15 января в окрестностях Стропской трассы прошли первые соревновании по зимнему ориентированию в Латвии – открытый чемпионат города Даугавпилса, который собрал более 170 участников с Латвии, Литвы, Эстонии и Белоруссии.

Специально для этих соревнований на Стропской трассе была развешена 62-ух километровая сеть, которая послужила контрольным пунктом для сильнейших ориентировщиков Балтии. В субботу спортсмены соревновались в сокращенной средней дистанции, в свою очередь во второй день соревнований участники проверили свои силы в средней дистанции. Победители соревнований были выявлены в совокупности обеих стартов, поэтому решающим стало стабильность результата спортсменов.

Лучшие результаты в детской и молодёжной группе достигли представители эстонского клуба: завоевав победу в обоих стартах, Кудре Тимо (V12), Айги Эймаа (S14), Линусс Мари (S16), Сандэр Притсик (V16) стали обладателями первого места в соревнованиях. В совокупности соревнований первое место завоевали – Гинтаре Гапшите (S12), (Литва) и Угис Бекерис из Мадони. Лидерами в ветеранской группе были – Тома Когутенко (S40), Мара Путниня (S50), Зенонас Радзивонас (V50), Лида Михайлова (S60), а так же даугавпилчанины Виктор Лесчёв (V40) и Вячеслав Деделис (V60).

Самое большое количество участников собрала элитная группа, в которой в своем кругу соревновались более крепкие спортсмены Балтии. В женской конкуренции стартовали 35 дам, среди которых, лучший результат показала кандидатка сборной Литвы – Габриела Андрасиуниеней, которая в совокупности опередила свою ближайшую последовательницу Лигу Валдмани, меньше чем на 2 минуты. Третье место в элитной женской группе завоевала литовская юниорка Юдита Траубайте.

Мужская элитная группа собрала наибольшее количество участников, на старт выдвинулись 60 спортсменов. Первое место занял литовец Виталиус Петрулис, на второй позиции закрепился спортсмен OK Stiga Дмитрий Андреев. Третье место в элитной мужской группе, как и у дам, завоевал юниорский кандидат литовский сборной Рокас Вайткус. В шестёрку сильнейших среди мужчин удалось проникнуть даугавпилчанину Александру Зилису.

D-fakti.lv