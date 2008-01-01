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Сегодня вы можете столкнуться с такой проблемой как собственное упрямство. Перебороть его поможет сознание того факта, что оно может очень здорово попортить вам отношения с окружающими.
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Новости Общество | 17 января 2017 | 14:50
В Даугавпилсской региональной больнице открылась «Мамина школа»
С нового года в Родильном отделении Даугавпилсской региональной больницы начала работать «Мамина школа». Она открылась по инициативе акушерок, которые на общественных началах помогали будущим мамам подготовиться к рождению ребёнка. Начинание руководители медицинского учреждения не только поддержали, но и решили поставить процесс обучения на профессиональную основу. Школа рассчитана на цикл занятий до и после родового периода.
Судя по количеству учеников, занятия пользуются спросом, причём как у мам, так и у пап. Одни только готовятся стать родителями, другие хотят восстановить былые знания, узнать что-то новое в вопросах ухода за ребёнком, обсудить со специалистом практические вопросы.
Участие в занятиях обоих родителей укрепляет семью, сглаживает спорные моменты, которые возникают в общении с малышом.
Создавая школу для мам, медики решают несколько задач: восстановить, сохранить и упрочить связь общества с больницей, наладить и укрепить обратную связь с врачами. В ходе занятий у слушателей будет возможность поближе познакомиться с родильным отделением и персоналом. «Мамин клуб» станет ещё одной формой общения со специалистами.
В перспективе в помещении, где проходят занятия планируется установить инвентарь для выполнения гимнастических упражнений. Стоит отметить, что для учеников занятия в «Маминой школе» проходят абсолютно бесплатно. Уже есть желающие пройти обучение в феврале и марте. Запись осуществляется по тел. 654 05384 или 28246885.
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