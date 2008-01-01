Вышел информативно иллюстративный буклет «3К инфо»

Новости Общество | 17 января 2017 | 21:02

daugavpils.lv daugavpils.lv

Продолжая традицию, Даугавпилсская Дума возобновляет выдачу информативно иллюстративный буклет «3К инфо» или «Даугавпилс. Что? Где? Когда?».

В буклете обобщена информация о культурных, развлекательных, спортивных мероприятиях, туристические объекты и другая полезная информация о мероприятиях в Даугавпилсе с января по март.

Брошюра распространена более чем в 60 местах в Латвии, в Литве, в Белоруссии. Всем заинтересованным лицам, брошюра доступна более чем в 30 мест в Даугавпилсе – в гостинице, в торговых местах, в туристических местах, в учреждениях самоуправления.

D-fakti.lv