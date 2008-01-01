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Новости Общество | 17 января 2017 | 21:03

Началась расчистка грунтовых дорог

lsm.lv

«Управление коммунального хозяйства» с 16 января 2017 года организует расчистку городских грунтовых дорог (всего 285 улиц или 130 км) в микрорайонах города.

Работу будет производить AS «Специализированное предприятие автотранспорта города Даугавпилса» по следующему графику:

16 января – в Гайке, на Гриверайоне ул. Достоевска), на Старом Форштадте, в Погулянке;
17 январяна Гриве, на Юдовке, в Лигинишках, в Ругелях, в Черепова, в Нидеркунах;
18 январяна Новостройке, в Стропах, в Крыжах;
19 января – в Межциемсе, в Визбулях.

D-fakti.lv

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