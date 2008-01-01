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Новости Культура | 17 января 2017 | 12:57

Белорусские Каляды пришли к воспитанникам детского дома

Пресс-фото ЦБК

В ночь с 13 на 14 января многие из нас, православные и староверы, отмечают Новый год по юлианскому календарю, так называемый Старый Новый год. Его принято праздновать шумно и весело в кругу семьи и близких. Однако семейный очаг есть не у всех. Именно поэтому Центр белорусской культуры решил поддержать детей, для которых временной семьёй стал детский дом-приют„Priedīte”, и приехал к ним в гости с благотворительным театрализованным представлением.

Вечером 13 января 2017 года воспитанники детского дома и сотрудники собрались в небольшом уютном зале, чтобы возле нарядной ёлочки вместе отпраздновать Старый Новый год.

Соблюдая белорусские традиции, в гости к детворе пожаловали ряженные - с Рождественской звездой в руках. Дети и взрослые радостно приветствовали кудесницу леса Олесю и задорную Козу, волшебного Ангела и красавицу Цыганку, доброго Доктора и веселую Зайчиху. Но больше всего дети ждали Деда Мороза с внучкой Снегурочкой. Новогодние сказочные гости осыпали их разноцветным «снежком», закружили в хороводах, удивили волшебством и, конечно же, угощали шоколадными конфетами за правильно отгаданные загадки и декламирование стихов.

Каждый ребенок хотел поучаствовать в музыкальных играх, продемонстрировать свои умения и просто подержать за руку необычно наряженных гостей. Дети с интересом слушали, когда герои говорили по-белорусски и часто догадывались, что же им пытаются передать гости. А ряженые хотели донести до детей главное: как важно быть вместе в кругу семьи, дарить друг другу радость и надежду.

Центр белорусской культуры

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