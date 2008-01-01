Неудача в полуфинале не позволила подняться выше третьего места

Новости Спорт | 17 января 2017 | 12:47

Пресс-фото Пресс-фото

В конце недели футболисты 2005 года рождения команды BFC “Daugavpils” приняли участие в международном турнире в Таллине "Fenster Alumiinium Tabasalu Winter Cup 2017". Проиграв только один раз, команда заняла третье место, сообщает Наурис Мацкевич.

Наша команда, под руководством тренера Ивана Максимчука, в Таллине мерилась силами с Эстонскими, Финскими и Российскими ровесниками. В первом турнире со счетом 4:1 была побеждена домашняя команда "Tabasalu", после чего в интригующей борьбе со счетом 1:0 была разгромлена команда футболистов 2006 года рождения "Zenit" из Санкт-Петербурга. В заключительной групповой игре взяли верх над командой "Nomme United" со счетом 3:0.

Полученное первое место в подгруппе обеспечило возможность в полуфинале встретиться с командой из Пярну. Как признается тренер команды И.Максимчук, на протяжении всей игры нападала только наша команда, но эстонцы хорошо держались и в одной из контратак забили гол. К сожалению, отыграться не получилось, игра закончилась со счетом 0:1.

Несмотря на эту неудачу, ребята собрались с силой в борьбе за третье место, и со счетом 3:0 разгромили команду "Kalev" из Таллина. Чемпионами турнира стала домашняя команда "Tabasalu".

D-fakti.lv