Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Сегодня вы можете с успехом выступать в роли великого соблазнителя. И не важно что, собственно, станет предметом вашего интереса, - вы своего добьетесь.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 17 января 2017 | 12:32
Управление образования организует бесплатные курсы латышского языка
Даугавпилсская дума в 2017 году профинансирует организацию курсов латышского языка для жителей Даугавпилса. Приоритет есть у тех жителей, которые до этого не посещали бесплатные курсы, кто желает получить гражданство Латвийской Республики или повысить уровень знаний государственного языка, сообщает Даугавпилсское управление образования.
Следует отметить, что на курсы могут записаться только 300 жителей, для которых будут организовано 15 групп по 20 человек. Занятия будут проходить в разных районах города и по уровню знаний (низкий, средний, высокий). Программа предусматривает обучение за 100 часов.
Записаться на курсы можно с 18 по 25 января, посетив Управление образования по адресу ул. Саулес 7, 24 кабинет или по тел. 65407437; 29252443 (Илзе Онзуле).
D-fakti.lv
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