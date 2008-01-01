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Новости Спорт | 17 января 2017 | 12:03

Даугавпилс - сильнейшая команда чемпионата

daugavpilssports.lv

В Риге 14 января прошел чемпионат Латвии по женской борьбе в юниорском зачете. Даугавпилс был представлен 10 воспитанницами городской ДЮСШ.

1 место: Екатерина Ермалёнок, Рамина Мамедова, Лолита Оболевича.
2 место: Светлана Романовская, Виктория Лоцика.
3 место: Сандра Фёдорова, Наталья Кузьменко, Катарина Фёдорова.

В командном зачёте команда Даугавпилса заняла 1 место. Лучшим тренером по женской вольной борьбе стала Ирина Петрова. Девушек тренируют Любовь Копылова и Ирина Петрова.

7sport.lv

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