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Новости Латвия | 17 января 2017 | 11:32

Интернет-банки повышают уровень безопасности

mixnews.lv

С 1 апреля банки должны обеспечить дополнительные меры в области безопасности, чтобы аутентификация клиентов банка отвечала требованиям безопасности Европейского союза, напоминает газета Neatkarīgā.

Хотя до 1 апреля еще остается время, коммерческие банки уже сейчас начинают вводить дополнительные инструменты проверки подлинности пользователей.

Например, для того, чтобы зайти в интернет-банке Swedbank клиенты должны будут написать номер своего мобильного телефона. Для того, чтобы проверить достоверность информации, на указанный клиентом телефон придет код, который необходимо ввести в интернет-банк.

Напомним, для проведения сделок в интернет-банке дополнительно к кодовой карте потребуется еще один идентификационный инструмент.

Изменения, основанные на рекомендациях европейских банков, предусматривают, что с 1 апреля 2017 года для осуществления платежей в интернет-банках клиентам должна быть обеспечена строгая аутентификация. В связи с тем, что кодовыми картами обладает огромное количество людей, они не являются уникальными.

С апреля следующего года кодовая карта больше не будет являться надежным средством аутентификации клиента, поэтому ее можно будет использовать при перечислениях не более 30 евро.

Mixnews

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