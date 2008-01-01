Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Ваша манера действий впечатлит любого, но стоит ли произведенный эффект тех усилий, которые на это тратятся. По-видимому, не стоит. Расслабьтесь.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 17 января 2017 | 10:19
В Даугавпилсе торжественно откроется бизнес инкубатор
В четверг, 19 января в 15:00 в Даугавпилсе по адресу ул. Виестура 2 состоится торжественное открытие Даугавпилсского бизнес инкубатора – одного из 14 инкубаторов Латвийского агентства инвестиций и развития в регионах.
На открытие примут участие:
Директор Департамента бизнес инкубаторов Латвийского агентства инвестиций и развития Лаура Очагова;
Руководитель Даугавпилсского бизнес инкубатора Андрей Зелч;
Представители Даугавпилсской думы.
Услуги бизнес инкубатора в Даугавпилсе доступны предпринимателям и начинающим предпринимательскую деятельность в 10 самоуправлениях, в том числе и в Даугавпилсе, а так же в Ливанах, Илуксте, Варкава, Риебини, Прейли, Аглона, Дагда и Краславском крае.
Порядок записи в инкубатор и другая информация доступна на домашней страничке www.liaa.gov.lv.
Бизнес - инкубаторы Латвийского агентства инвестиций и развития финансируются в рамках проекта «Региональные бизнес - инкубаторы и инкубатор творческих индустрий».
D-fakti.lv
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