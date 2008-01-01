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Новости Общество | 17 января 2017 | 10:19

В Даугавпилсе торжественно откроется бизнес инкубатор

liaa.gov.lv

В четверг, 19 января в 15:00 в Даугавпилсе по адресу ул. Виестура 2 состоится торжественное открытие Даугавпилсского бизнес инкубатора – одного из 14 инкубаторов Латвийского агентства инвестиций и развития в регионах.

На открытие примут участие:
Директор Департамента бизнес инкубаторов Латвийского агентства инвестиций и развития Лаура Очагова;
Руководитель Даугавпилсского бизнес инкубатора Андрей Зелч;
Представители Даугавпилсской думы.

Услуги бизнес инкубатора в Даугавпилсе доступны предпринимателям и начинающим предпринимательскую деятельность в 10 самоуправлениях, в том числе и в Даугавпилсе, а так же в Ливанах, Илуксте, Варкава, Риебини, Прейли, Аглона, Дагда и Краславском крае.

Порядок записи в инкубатор и другая информация доступна на домашней страничке www.liaa.gov.lv.

Бизнес - инкубаторы Латвийского агентства инвестиций и развития финансируются в рамках проекта «Региональные бизнес - инкубаторы и инкубатор творческих индустрий».

D-fakti.lv

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