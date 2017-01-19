Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 17 января 2017 | 09:48

Пресс-фото Пресс-фото

На 16 января 2016 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 40 профессиям.

Вакансии:

- Автослесарь;

- автомеханик;

- автоэлектрик-диагност;

- aссистент радиолога;

- ассистент руководителя;

- бармен;

- бригадир (деревообработка);

- водители грузовых автомобилей;

- воспитатель дошкольного учреждения;

- врачи;

- инженер по качеству;

- каменщик (командировки в Германию);

- кассир (работа в Pиге);

- коммерческий специалист;

- комплектовщик (работа в Pиге);

- кондитер;

- конструктор (металлообработка);

- консультанты клиентов;

- консультанты клиентов (по продажам);

- кулинар мясных изделий;

- маркировщик изделий (работа в Kекаве);

- медсестра;

- механик в цех;

- младший полицейский полиции самоуправления;

- монтажник строительных конструкций;

- мясник;

- охранник;

- повара;

- подолог;

- помощник врача;

- помощник столяра;

- программисты;

- продавцы - консультанты;

- работники в цех;

- работник торгового зала (работа в Pиге);

- руководитель

- руководитель участка энергосистемы;

- сварщик металлоконструкций;

- сверловщик;

- сметчик;

- техник лесного хозяйства;

- техник систем охлаждения;

- технический директор;

- учитель латышского языка (работа в Cилене);

- швеи;

- шеф-повар;

- электрик;

- электромонтёры.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей – размещение информации о свободных рабочих местах

- ул. Варшавас 18, каб. Nr.213, тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать ваккансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369

Даугавпилсский филиал ГАЗ приглашает безработных в январе 2017 года посетить компьютерные курсы:

 Курс – Использование электронных услуг (18.01.- 19.01.2017.) – 2 дня

 Основы управления проектами (с практической работой в компьютерном классе) (23.01.- 26.01.2017.) – 4 дня

 Семинар – Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (20.01.2017.) – 1 день

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет;

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту

D-fakti.lv