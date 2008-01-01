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Ничто так не обезоруживает собеседника, стремящегося поспорить, как признание собственной неправоты. Особенно, если вы действительно неправы. Воспользуйтесь этим тактическим ходом, и вам не придется страдать от своего упрямства. Да и назревающий конфликт быстро разрешится.

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Новости Культура | 17 января 2017 | 09:20

Приглашаем на поэтическую встречу с Евгением Голубевым

Пресс-фото ЦБК

В пятницу, 20 января 2017 года, в 18.00, в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоится творческий вечер поэта Евгения Голубева и презентация новой книги, радость рождения которой приглашаем разделить всех любителей и ценителей поэзии.

Евгений Голубев - член Союза писателей России, член Международной ассоциации писателей и публицистов, поэт, историк-краевед, автор сборников стихов и книг для детей, редактор ряда поэтических сборников других авторов. В 2012 году награждён памятной медалью "А.С.Грибоедов 1795-1829". Публикуется в газетах и журналах Латвии, России, Беларусь, Болгарии. Часть его произведений переведена на белорусский, немецкий, болгарский, латышский и латгальский языки. Самое прямое отношение к тому, что Е.Голубев стал поэтом, имеет Беларусь. Именно в белорусском городе Барановичи, где он служил по распределению и посещал литературный кружок, Евгений вошел в литературное объединение, приобщился и понял смысл, вкус и значимость поэтического слова; его стихи стали публиковать.

Творческая встреча с талантливым поэтом, автором многочисленных поэтических сборников, как для взрослых, так и для детей, яркой личностью и интересным собеседником пройдет 20 января, в 18.00, в Центре белорусской культуры (г.Даугавпилс, ул.Смилшу, 92, Дворец культуры, 3 этаж, 305 каб.).

Сердечно приглашаем!

Центр белорусской культуры

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