Вторник, 17 января: без осадков

Новости Латвия | 17 января 2017 | 08:56

Пресс-фото Пресс-фото

На территории Латвии атмосферное давление вырастет: облачности будет немного, возможно, выглянет солнце.

Рано утром дороги могут быть скользкими. Осадков не ожидается, ветер слабый. Максимальная температура воздуха — 0…-5 градусов.

В Риге также без осадков, температура воздуха составит -1...-3 градуса.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM