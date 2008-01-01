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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Новости Латвия | 17 января 2017 | 08:56

Вторник, 17 января: без осадков

Пресс-фото

На территории Латвии атмосферное давление вырастет: облачности будет немного, возможно, выглянет солнце.

Рано утром дороги могут быть скользкими. Осадков не ожидается, ветер слабый. Максимальная температура воздуха — 0…-5 градусов.

В Риге также без осадков, температура воздуха составит -1...-3 градуса.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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