В Краславской средней школе «Варавиксне» прошли «Рождественские чтения»

Новости Латвия | 16 января 2017 | 19:00

Юрис Рога Юрис Рога

12 января в Краславской средней школе «Варавиксне» в девятый раз состоялось традиционное мероприятие – «Рождественские чтения», на которое были приглашены представители христианских конфессий и воспитанники Граверской школы.

Гостям, ученикам, педагогам и родителям свои творческие работы представили авторы сборника художественных произведений воспитанников школы «Рождественские рассказы». Сборник издается в школе с 2009 года, и все его номера доступны заинтересованным лицам в библиотеке средней школы «Варавиксне». В сборник этого года включены 24 авторские работы и 21 иллюстрация. Талантливых художников консультировала учитель визуального искусства Евгения Сергеенко. Свой вклад в создание сборника внесли семь педагогов.

Мероприятие прошло в светлой, теплой и уютной атмосфере. Об этом позаботились учителя Надежда Гребелкина и Екатерина Алексеева, проделавшие огромную работу над подготовкой и отбором материала для сборника. Свои стихи и рассказы о вере, добре, милосердии, любви, внутренней гармонии и других ценностях духовной жизни человека школьники читали одухотворенно и с глубоким убеждением в том, о чем говорят. Очень эмоциональным было выступление учителя Надежды Тимофеевой, когда она читала свои стихи. Атмосферу праздника дополнили сердечные, мелодичные песни.

К присутствующим с пожеланиями добра обратились четыре священника, которые почтили своим присутствием это мероприятие: настоятель православного храма Св. Александра Невского Ростислав Терехов, настоятель Граверского храма Архангела Михаила и Дагдского православного храма Св. Николая Чудотворца Виктор Мялик, настоятель Краславского римско-католического костела св. Людвика Эдуард Воронецкий и настоятель Приедайнского римско-католического костела Св. Бригиты и Св. Катрины Януш Булаш. Священники одарили всех присутствующих благословением Божьим. В этот день в кабинете школьного психолога все желающие имели возможность увидеть икону «Рождение Иисуса», задать вопросы о ее содержании, значении, истории возникновения, погрузиться в размышления.

За работу, проделанную над подготовкой сборника, детей и учителей поблагодарила директор школы Людмила Сенченкова. Авторам рождественских историй, стихотворений и рисунков, работы которых включены в сборник, были вручены подарки, подготовленные спонсором мероприятия Александром Каролом, и благодарности.

За участие в конкурсе рождественских историй и рисунков и за консультирование школьников благодарности получили их педагоги.

В завершение мероприятия состоялось общее фотографирование.

kraslavasvestis.lv