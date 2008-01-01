Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Ваше счастье совсем рядом, так что отправляться на его поиски за тридевять земель в тридесятое царство совсем не обязательно. Только время зря потеряете.
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Новости Латвия | 16 января 2017 | 19:00
В Краславской средней школе «Варавиксне» прошли «Рождественские чтения»
12 января в Краславской средней школе «Варавиксне» в девятый раз состоялось традиционное мероприятие – «Рождественские чтения», на которое были приглашены представители христианских конфессий и воспитанники Граверской школы.
Гостям, ученикам, педагогам и родителям свои творческие работы представили авторы сборника художественных произведений воспитанников школы «Рождественские рассказы». Сборник издается в школе с 2009 года, и все его номера доступны заинтересованным лицам в библиотеке средней школы «Варавиксне». В сборник этого года включены 24 авторские работы и 21 иллюстрация. Талантливых художников консультировала учитель визуального искусства Евгения Сергеенко. Свой вклад в создание сборника внесли семь педагогов.
Мероприятие прошло в светлой, теплой и уютной атмосфере. Об этом позаботились учителя Надежда Гребелкина и Екатерина Алексеева, проделавшие огромную работу над подготовкой и отбором материала для сборника. Свои стихи и рассказы о вере, добре, милосердии, любви, внутренней гармонии и других ценностях духовной жизни человека школьники читали одухотворенно и с глубоким убеждением в том, о чем говорят. Очень эмоциональным было выступление учителя Надежды Тимофеевой, когда она читала свои стихи. Атмосферу праздника дополнили сердечные, мелодичные песни.
К присутствующим с пожеланиями добра обратились четыре священника, которые почтили своим присутствием это мероприятие: настоятель православного храма Св. Александра Невского Ростислав Терехов, настоятель Граверского храма Архангела Михаила и Дагдского православного храма Св. Николая Чудотворца Виктор Мялик, настоятель Краславского римско-католического костела св. Людвика Эдуард Воронецкий и настоятель Приедайнского римско-католического костела Св. Бригиты и Св. Катрины Януш Булаш. Священники одарили всех присутствующих благословением Божьим. В этот день в кабинете школьного психолога все желающие имели возможность увидеть икону «Рождение Иисуса», задать вопросы о ее содержании, значении, истории возникновения, погрузиться в размышления.
За работу, проделанную над подготовкой сборника, детей и учителей поблагодарила директор школы Людмила Сенченкова. Авторам рождественских историй, стихотворений и рисунков, работы которых включены в сборник, были вручены подарки, подготовленные спонсором мероприятия Александром Каролом, и благодарности.
За участие в конкурсе рождественских историй и рисунков и за консультирование школьников благодарности получили их педагоги.
В завершение мероприятия состоялось общее фотографирование.
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