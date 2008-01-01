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Новости Общество | 16 января 2017 | 18:01

В Даугавпилсе выпало рекордное количество снега

D-fakti.lv

Во втором по величине городе Латвии, глубина снежного покрова возросла до 23 см., так много снега в Даугавпилсе не было с апреля 2013 года, подтверждают данные центра Латвийской среды, геологии и метеорологии.

В ноябре прошлого года глубина снега в Даугавпилсе не превышала даже 10 см, а в начале 2017 года – 14 см.
В 2014-2015 году в Даугавпилсе глубина снега не превышала 12 сантиметров, в 2013-2014 году самый глубокий снег был 10 см. и то в середине марта.

В феврале и марте, снег в Даугавпилсе достиг глубины 27 см, а в начале апреля снежный покров вырос до 47 см.
Больше 20 см снега выпало не только в Латгалии, а так же и на юго-востоке Видземе, к тому же в Сигулде ,глубина снежного покрова составляет 24 см. Примерно столько же снега выпало в Огре и в краях, которые граничат с восточной частью Риги.

В большей части Латвии, землю покрывает 10-20 сантиметровый слой снега, меньше снега выпало на побережье Курземе и северо-восточной части Видземе.

D-fakti.lv

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