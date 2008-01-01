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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 16 января 2017 | 16:51
Резекненцы и жители края могут пройти бесплатные курсы безопасной езды
Уже третий год подряд Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД) устраивает консультации для автовладельцев на тему безопасной езды зимой.
Первое занятие пройдёт 18 января на Анчупанском картодроме. Участие в занятиях бесплатное.
Как рассказал руководитель Резекненского отдела ДБДД Виталий Кейшс, во время занятий сотрудники дирекции проведут теоретические занятия, рассказывая о техническом оснащении автомобилей, и о том, на что следует обращать внимание, двигаясь по скользкой дороге и т.д.
После чего пройдут практические занятия, во время которых каждый автоводитель сможет поучиться управлять автомобилем на скользкой дороге, экстремально тормозить, объезжать внезапно появившиеся на дороге препятствие.
Во время предыдущих занятий на Анчупанском картодроме, свои силы попробовали почти 100 автоводителей.
В одном занятии безопасной езды участие принять может 5-6 экипажей, поэтому ДБДД просит записываться заранее по телефону 64623780.
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