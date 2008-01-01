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Новости Культура | 16 января 2017 | 16:02

В Даугавпилсском театре ставят «Болотного бродягу» по Блауманису

Džeina Saulīte

На Экспериментальной сцене Даугавпилсского театра 4 февраля состоится премьера спектакля «Болотный бродяга». Режиссер Юрис Йонелис обратился к творчеству классика – латышского писателя Рудольфа Блауманиса. Удастся ли на театральных подмостках интерпретировать «Бродягу» так же удачно, как это сделали когда-то на киноэкране несравненные Вия Артмане и Эдуард Павулс.

Герои фильма Эдгар и Кристина были в середине ХХ века настолько популярны, что их имена охотно давали детям, их носила в свое время даже продукция «Дзинтарса». Актерам удалось создать очень сильные, правдивые, убедительные образы.

Фильм был снят в далёком 1966-м, а новелла Блауманиса и вовсе написана больше ста лет назад. Но затронутые писателем темы бессмертны: страхи, сомнения, одиночество, любовь, пересиливающая доводы рассудка.

Кучер Эдгар раздражает независимостью своего характера управляющего имением, где служит горничной его возлюбленная Кристина. Связавшийся с местными любителями посидеть в кабаке, оболганный управляющим, Эдгар вынужден покинуть поместье. К Кристине тем временем сватается богатый сосед... Кульминация конфликта происходит в церкви, перед алтарем.

Могут ли и сегодня настоящие чувства шагнуть так же легко через выстроенные разумом преградына этот вопрос пытается дать ответ в своей постановке режиссер.

Сценарий для Даугавпилсского театра написала по мотивам Блауманиса драматург Агнесе Руткевича. Сценография Кришьяниса Элвикса, автором костюмов является Мария Улмане. В спектакле задействованы актеры Занда Манкопа, Альберт Вецманис, Кристине Вейнштейна, Эгил Вилюмов и другие

LSM

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