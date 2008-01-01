Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
17 января
Именины:
Дравис, Тенис / Александр, Артемий, Денис
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Если вы когда-нибудь засядете за написание мемуаров, то этот день наверняка в них попадет. Сегодня вы будете на высоте.
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Новости Экономика | 16 января 2017 | 15:18
Депутаты утвердили бюджет Даугавпилсского самоуправления на 2017 год
16 января на внеочередном заседании Даугавпилсской думы депутаты рассмотрели бюджет самоуправления на 2017 год.
В этом году расходная часть общего бюджета составит 105 млн. 837,671 тыс. евро.
По сравнению с бюджетом, принятым в начале 2016 года, в этом году общий бюджет увеличился на 27 млн. евро.
В 2016 году бюджет насчитывал 78 млн. 807,782 тыс. евро.
Комментируя бюджет, председатель Даугавпилсской городской думя Янис Лачплесис отметил, что в самоуправлении создана система достаточно эффективного использования бюджетных средств. В прошлом году самоуправление сумело реализовать практически все программы, и при этом доходная часть почти на 10 миллионов превысила расходную.
- Бюджет этого года – это бюджет развития практически во всех сферах, он дает возможность реализовать очень многие проекты и идеи, - подытожил Янис Лачплесис.
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