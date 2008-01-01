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Новости Экономика | 16 января 2017 | 15:18

Депутаты утвердили бюджет Даугавпилсского самоуправления на 2017 год

Daugavpils.lv

16 января на внеочередном заседании Даугавпилсской думы депутаты рассмотрели бюджет самоуправления на 2017 год.

В этом году расходная часть общего бюджета составит 105 млн. 837,671 тыс. евро.

По сравнению с бюджетом, принятым в начале 2016 года, в этом году общий бюджет увеличился на 27 млн. евро.

В 2016 году бюджет насчитывал 78 млн. 807,782 тыс. евро.

Комментируя бюджет, председатель Даугавпилсской городской думя Янис Лачплесис отметил, что в самоуправлении создана система достаточно эффективного использования бюджетных средств. В прошлом году самоуправление сумело реализовать практически все программы, и при этом доходная часть почти на 10 миллионов превысила расходную.

- Бюджет этого года – это бюджет развития практически во всех сферах, он дает возможность реализовать очень многие проекты и идеи, - подытожил Янис Лачплесис

Daugavpils.lv

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