Министр культуры Даце Мелнбарде посетит Даугавпилс

Козерог

22 декабря

- 20 января

Если у вас имеется какое-то незавершенное дело, то его лучше доделать сегодня, откладывать это на потом не стоит. Разве что это занятие вам до такой степени вам нравится, что вы хотели бы растянуть удовольствие.