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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Если у вас имеется какое-то незавершенное дело, то его лучше доделать сегодня, откладывать это на потом не стоит. Разве что это занятие вам до такой степени вам нравится, что вы хотели бы растянуть удовольствие.

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Новости Общество | 16 января 2017 | 15:13

Министр культуры Даце Мелнбарде посетит Даугавпилс

Daugavpils.lv

Два дня в Латгалии проведет министр культуры Даце Мелбарде. Цель рабочего визита – обсудить подготовку мероприятий к празднованию 100-летия Латвийской Республики.

19 января министр побывает в Даугавпилсе, где встретится с руководством Городской думы и работниками культуры. В этот же день в Белом зале Центра латышской культуры в 14:30 состоится брифинг для журналистов. Вечером министр отправится в Краславу, а 20 января посетит Резекне.

daugavpils.lv

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