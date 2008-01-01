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Новости Латвия | 16 января 2017 | 14:14
В Резекне открыт первый бизнес - инкубатор в регионах
В пятницу, 13 января в Резекне на ул. Базницас, 19, торжественным мероприятием был открыт Резекненский бизнес-инкубатор – первый из бизнес - инкубаторов Латвийского агентства инвестиций и развития в регионах.
На открытии молодых предпринимателей и гостей приветствовал председатель Резекненской городской думы Александр Барташевич, директор Департамента бизнес-инкубаторов Латвийского агентства инвестиций и развития Лаура Очагова, а также руководитель Резекненского бизнес-инкубатора Скайдрите Балтаце.
На мероприятии журналисты могли узнать об основных принципах деятельности бизнес -инкубатора, осмотреть помещения, познакомиться с партнёрами сотрудничества бизнес-инкубатора, а также получить информацию о планах развития бизнес-инкубатора в Резекне и на территории его деятельности – в Ругайском, Балвском, Вилякском, Балтинавском, Циблском, Лудзенском, Зилупском, а также Вилянском и Резекненском краях.
Председателя Резекненской городской думы Александра Барташевича радует большое количество заявок: «Это говорит о том, что многие резекненцы готовы усовершенствовать свои идеи и включиться в предпринимательскую деятельность. Новый инкубатор станет прекрасной платформой, где будет возможность освоить необходимые навыки, сотрудничая с профессиональной командой.
Конечно, это только начальный этап, однако уже сейчас можем видеть, что старания как Латвийского агентства инвестиций и развития, так и Резекненского самоуправления увенчались успехом. Я уверен, что хотя-бы часть молодых предпринимателей сможет найти своё место на рынке и успешно трудиться не только в свою пользу, но также на пользу развития города, региона и государства».
«Начиная свой бизнес, любой молодой предприниматель сталкивается с трудностями, которые зачастую связаны с нехваткой знаний, опыта, а также финансовых средств. Бизнес - инкубаторы станут хорошей поддержкой для начинающих предпринимателей, позволяя им быстро и успешно преодолеть эти трудности, чтобы развиваться и вносить свой вклад в народное хозяйство Латвии своими силами», пожелал участникам бизнес - инкубатора директор Латвийского агентства инвестиций и развития Андрис Озолс.
В мероприятии участвовали также руководители входящих в территорию Резекненского бизнес - инкубатора самоуправлений, партнёры по сотрудничеству из Резекненской академии технологий, Резекненской специальной экономической зоны, Латгальского центра предпринимательской деятельности, предпринимательских организаций, а также коммерсанты и авторы бизнес - идей, уже подавшие заявки на принятие в бизнес-инкубатор.
Чтобы способствовать плодотворному и инновационному развитию молодых коммерсантов, Латвийское агентство инвестиций и развития 1 сентября 2016 года создало 15 бизнес -инкубаторов – региональные филиалы Латвийского агентства инвестиций и развития по всей Латвии: в центрах национального значения – в Риге, Юрмале, Лиепае, Вентспилсе, Елгаве, Екабпилсе, Валмиере, Резекне и Даугавпилсе; в центрах регионального значения – в Кулдиге, Талси, Бауске, Сигулде, Огре и Мадоне.
В инкубаторе предприятия могут получить необходимую поддержку и услуги на развитие предпринимательской деятельности. Все услуги предусматривают 50-процентное со финансирование, то есть, предприятию от общей стоимости услуги придётся покрывать только 50%, а инкубатор соответственно покроет вторую часть стоимости услуги. В инкубаторах доступна и так называемая предварительная инкубация, в рамках которой предприниматели могут тестировать свои бизнес - идеи и получить бесплатные консультации.
Приём заявок от коммерсантов и авторов бизнес - идей для принятия в бизнес-инкубатор началась с 1 декабря 2016 года. До этих пор в Резекненском бизнес - инкубаторе приняты 15 заявлений, в том числе 9 коммерсантов уже записались и уже в ближайшее время начнут пользоваться услугами инкубации. Шесть авторов бизнес - идей записались на получение поддержки предварительной инкубации. На данный момент большинство претендентов из Резекне и Балвского края. Авторы бизнес - идей и коммерсанты планируют деятельность в сфере услуг, текстильной и производственной промышленности и других сферах.
Информация и порядке записи в бизнес-инкубатор и другая информация доступны на домашней странице Латвийского агентства инвестиций и развития www.liaa.gov.lv.
Резекненский бизнес-инкубатор, Резекне, ул. Базницас, 19, LV- 4601, Латвия, тел. 62401095; время работы: в рабочие дни с 8.30–17.00.
Бизнес - инкубаторы Латвийского агентства инвестиций и развития финансируются в рамках проекта «Региональные бизнес - инкубаторы и инкубатор творческих индустрий».
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