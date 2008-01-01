Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

17 января

Именины:
Дравис, Тенис / Александр, Артемий, Денис

Гороскоп на день

Дева
24 августа
- 23 сентября

Вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решаетесь, боясь провала. Начинайте смело, вас ждет удача.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
-1 .. -3 C
Утро
-2 .. -4 C
День
-1 .. -3 C
Вечер
-4 .. -6 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад

Пересмотр отсканированных бюллетеней в Даугавпилсе не повлияет на количество партий и персоналии изб ...

2. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

4. Кто поможет бездомному Антону? {2}

5. Автобусы и трамваи {142}

6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

7. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

9. Ушли в мир иной...

10. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}

Новости Происшествия | 16 января 2017 | 11:38

Пограничники изъяли сигареты, и нашли контейнеры с дизельным топливом

apollo.lv

Пограничники провели удачную пятницу, 13 января, было изъято 9000 контрабандных сигарет и 180 литров дизельного топлива, сообщает Государственная погранслужба.

13 января на контрольном пограничном пункте Педедзе была констатирована гражданка Латвии, которая пыталась незаконно провести в Латвию 9000 сигарет марки „Bond” с акцизной маркой Киргизстана, пряча их в топливном баке. На женщину был составлен административный протокол за контрабанду, материалы дела переданы управлению Таможни СГД.

В тот же день, проверяя участок железной дороги Индра-Даугавпилс, было замечено, что с поезда выкинули топливные контейнеры, а так же персона, которая собирала и погружала баки в свой автомобиль. На месте преступления был задержан гражданин Латвии 1992 года рождения и изъято 8 баков с 180 литрами жидкости, с характерным запахом дизельного топлива. Мужчина с изъятыми контейнерами передан должностным лицам Государственной полиции.

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 