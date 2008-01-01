Пограничники изъяли сигареты, и нашли контейнеры с дизельным топливом

Новости Происшествия | 16 января 2017 | 11:38

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Пограничники провели удачную пятницу, 13 января, было изъято 9000 контрабандных сигарет и 180 литров дизельного топлива, сообщает Государственная погранслужба.

13 января на контрольном пограничном пункте Педедзе была констатирована гражданка Латвии, которая пыталась незаконно провести в Латвию 9000 сигарет марки „Bond” с акцизной маркой Киргизстана, пряча их в топливном баке. На женщину был составлен административный протокол за контрабанду, материалы дела переданы управлению Таможни СГД.

В тот же день, проверяя участок железной дороги Индра-Даугавпилс, было замечено, что с поезда выкинули топливные контейнеры, а так же персона, которая собирала и погружала баки в свой автомобиль. На месте преступления был задержан гражданин Латвии 1992 года рождения и изъято 8 баков с 180 литрами жидкости, с характерным запахом дизельного топлива. Мужчина с изъятыми контейнерами передан должностным лицам Государственной полиции.

D-fakti.lv