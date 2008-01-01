Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
17 января
Именины:
Дравис, Тенис / Александр, Артемий, Денис
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Если вы когда-нибудь засядете за написание мемуаров, то этот день наверняка в них попадет. Сегодня вы будете на высоте.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 16 января 2017 | 10:40
На улице Даугавас пострадал 10-летний мальчик
15 января в 11:05 в Даугавпилсе на ул. Даугавас произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин Opel Zafira и Opel Vectra. В результате столкновения пострадали 4 человека, среди которых 10-летний мальчик, сообщает Государственная полиция.
На улице Даугавас произошло столкновение автомашины Opel Zafira, водителем которой был мужчина 1991 года рождения, и автомобиля Opel Vectra, которым управляла женщина 1969 года рождения. В результате столкновения пострадал водитель Opel Zafira и пассажирка, женщина 1960 года рождения, и водитель Opel Vectra с пассажиром, мальчик 2006 года рождения. Все пострадавшие с травмами доставлены в медицинское учреждение.
D-fakti.lv
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