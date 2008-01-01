Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

17 января

Именины:
Дравис, Тенис / Александр, Артемий, Денис

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Если вы когда-нибудь засядете за написание мемуаров, то этот день наверняка в них попадет. Сегодня вы будете на высоте.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
-1 .. -3 C
Утро
-2 .. -4 C
День
-1 .. -3 C
Вечер
-4 .. -6 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад

Пересмотр отсканированных бюллетеней в Даугавпилсе не повлияет на количество партий и персоналии изб ...

2. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

4. Кто поможет бездомному Антону? {2}

5. Автобусы и трамваи {142}

6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

7. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

9. Ушли в мир иной...

10. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}

Новости Происшествия | 16 января 2017 | 10:40

На улице Даугавас пострадал 10-летний мальчик

Пресс-фото

15 января в 11:05 в Даугавпилсе на ул. Даугавас произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин Opel Zafira и Opel Vectra. В результате столкновения пострадали 4 человека, среди которых 10-летний мальчик, сообщает Государственная полиция.

На улице Даугавас произошло столкновение автомашины Opel Zafira, водителем которой был мужчина 1991 года рождения, и автомобиля Opel Vectra, которым управляла женщина 1969 года рождения. В результате столкновения пострадал водитель Opel Zafira и пассажирка, женщина 1960 года рождения, и водитель Opel Vectra с пассажиром, мальчик 2006 года рождения. Все пострадавшие с травмами доставлены в медицинское учреждение.

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 