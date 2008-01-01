В Даугавпилсе в пожаре погиб неопознанный человек

Новости Происшествия | 16 января 2017 | 10:06

Пресс-фото Пресс-фото

15 января сотрудники ГПСС спешили на улицу Вентспилс, где горело здание. В пожаре погиб один человек, возраст и пол которого не было возможности опознать, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

В ночь на воскресенье, в 3:45 ГПСС получила вызов на ул. Вентспилс в Даугавпилсе, где по первичной информации горело здание сарая. Прибыв на место происшествия, пожарные спасатели констатировали, что горят четыре хозяйственных здания и две бани, которые находились под одной крышей. Площадь возгорания составила 150 кв.м. Пожар был ликвидирован в 7:47, обстоятельства случившегося устанавливает Государственная полиция.

D-fakti.lv