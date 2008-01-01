Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
17 января
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Дравис, Тенис / Александр, Артемий, Денис
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Вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решаетесь, боясь провала. Начинайте смело, вас ждет удача.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 16 января 2017 | 10:06
В Даугавпилсе в пожаре погиб неопознанный человек
15 января сотрудники ГПСС спешили на улицу Вентспилс, где горело здание. В пожаре погиб один человек, возраст и пол которого не было возможности опознать, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
В ночь на воскресенье, в 3:45 ГПСС получила вызов на ул. Вентспилс в Даугавпилсе, где по первичной информации горело здание сарая. Прибыв на место происшествия, пожарные спасатели констатировали, что горят четыре хозяйственных здания и две бани, которые находились под одной крышей. Площадь возгорания составила 150 кв.м. Пожар был ликвидирован в 7:47, обстоятельства случившегося устанавливает Государственная полиция.
D-fakti.lv
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