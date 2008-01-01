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Новости Латвия | 16 января 2017 | 10:10

В Даугавпилсе, Резекне и Прейли разместят постоянное подразделение НВС

nbs.lv

Для повышения способностей реагирования Национальных вооруженных сил (НВС) и обеспечения эффективной комплексной обороны государства начинается создание постоянного подразделения Национальных вооруженных сил (НВС) в Латгале, сообщает Министерство обороны, пишет LETA.

В составе 3-й бригады Земессардзе планируется сформировать подразделение профессиональной армии с функциями ПВО, которое будет размещено в Даугавпилсе, Резекне и Прейли.

Как подчеркнул командующий НВС Раймонд Граубе, размещение подразделений НВС в Латгале усилит боеготовность вооруженных сил и обеспечит их более широкое присутствие в восточных регионах Латвии. «Создание подразделения в Латгале - это не только вклад в укрепление обороны страны, но и возможность для жителей региона служить ближе к дому и укрепление социальной среды», - сказал Граубе.

Создать постоянное подразделение НВС в Латгале до 30 октября 2018 года Минобороны поручено планом действий правительства.

Вооруженные силы приглашают жителей Даугавпилса, Резекне, Прейли и ближайших краев подавать заявки на службу в новом подразделении.

Tvnet

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