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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Если у вас имеется какое-то незавершенное дело, то его лучше доделать сегодня, откладывать это на потом не стоит. Разве что это занятие вам до такой степени вам нравится, что вы хотели бы растянуть удовольствие.

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Новости Спорт | 16 января 2017 | 09:04

Добро пожаловать в мир Карате

Пресс-фото LFSKA

Даугавпилсская Академия карате “LFSKA” объявляет первый в 2017 году набор и приглашает детей и взрослых на занятия Карате!

Со слов президента Академии Андрея Комара (6 дан):
“Современное карате, основанное на традиционных ценностях восточных воинских искусств, формирует у занимающихся сильный и целеустремлённый характер, гармонично развивает физически и приобщает к загадочному миру восточной культуры и философии. Спортивное карате даёт возможность проверить и развить своё мастерство на татами, стараясь прославить свою школу, город и страну на турнирах различного уровня.
 Ждём Вас в наших залах, где под руководством международно-признанных Мастеров, Вы откроете для себя интересный и загадочный мир Карате!”

Занятия в группах карате Академии “LFSKA” проходят в разных районах города:

Центр города: Даугавпилсская средняя школа Центра (ул. Кандавас 17); вторник, четверг в 1900;

Новое Строение: Даугавпилсская Русская средняя школалицей (ул. Таутас 59); понедельник, вторник, среда, пятница в 1900, четверг в 1800;

Новый Форштадт: Даугавпилсская 16 средняя школа (ул. Авеню 40); вторник, четверг в 1900.

Дополнительная информация по тел. 29236618 и на домашней странице Академии: www.karateshotokan.lv

LFSKA

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