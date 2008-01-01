Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
17 января
Именины:
Дравис, Тенис / Александр, Артемий, Денис
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Если у вас имеется какое-то незавершенное дело, то его лучше доделать сегодня, откладывать это на потом не стоит. Разве что это занятие вам до такой степени вам нравится, что вы хотели бы растянуть удовольствие.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. -3 C
- Утро
- -2 .. -4 C
- День
- -1 .. -3 C
- Вечер
- -4 .. -6 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0594 ()
|GBP
|0.8781 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|63.1692 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?
Популярные статьи
Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад
Пересмотр отсканированных бюллетеней в Даугавпилсе не повлияет на количество партий и персоналии изб ...
2. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
4. Кто поможет бездомному Антону? {2}
5. Автобусы и трамваи {142}
6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
7. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
10. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 16 января 2017 | 09:04
Добро пожаловать в мир Карате
Даугавпилсская Академия карате “LFSKA” объявляет первый в 2017 году набор и приглашает детей и взрослых на занятия Карате!
Со слов президента Академии Андрея Комара (6 дан):
“Современное карате, основанное на традиционных ценностях восточных воинских искусств, формирует у занимающихся сильный и целеустремлённый характер, гармонично развивает физически и приобщает к загадочному миру восточной культуры и философии. Спортивное карате даёт возможность проверить и развить своё мастерство на татами, стараясь прославить свою школу, город и страну на турнирах различного уровня.
Ждём Вас в наших залах, где под руководством международно-признанных Мастеров, Вы откроете для себя интересный и загадочный мир Карате!”
Занятия в группах карате Академии “LFSKA” проходят в разных районах города:
Центр города: Даугавпилсская средняя школа Центра (ул. Кандавас 17); вторник, четверг в 1900;
Новое Строение: Даугавпилсская Русская средняя школа – лицей (ул. Таутас 59); понедельник, вторник, среда, пятница в 1900, четверг в 1800;
Новый Форштадт: Даугавпилсская 16 средняя школа (ул. Авеню 40); вторник, четверг в 1900.
Дополнительная информация по тел. 29236618 и на домашней странице Академии: www.karateshotokan.lv
LFSKA
Добавить комментарий