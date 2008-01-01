Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
17 января
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Дравис, Тенис / Александр, Артемий, Денис
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Сегодня вас могут подвести эмоции. Придется потратить немало сил и времени на то, чтобы их утихомирить и обрести, наконец, способность адекватно воспринимать происходящее и выдавать соответствующую реакцию.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 16 января 2017 | 08:54
Понедельник, 16 января: малооблачно, возможен снег
В Латвии ожидается малооблачная погода, местами возможен снег. Ветер слабый.
Температура воздуха составит +1... -7 градусов.
В Риге в понедельник возможны небольшой снег, туман и иней. Температура будет немного ниже нуля, при ясном небе утром и вечером в пригородах может быть до -10 градусов. Ветер слабый.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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