С вечера пятницы Латвию снова начнет заметать снегом

Новости Латвия | 13 января 2017 | 20:34

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В пятницу вечером и в ночь на субботу по всей Латвии ожидается снегопад, в последующие дни температура воздуха понизится, сообщает "Global Forecast System".

Толщина снежного покрова после снегопада составит 3-8 см, на востоке страны может быть на несколько сантиметров больше.



Температура воздуха в субботу составит около нуля, иногда сквозь тучи будет проглядывать солнце. В ночь на воскресенье в западных и центральных районах страны столбик термометра опустится до -5, -8 градусов.



На следующей неделе может быть до -15 градусов мороза.

Delfi