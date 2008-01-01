С праздником!
Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
14 января
Именины:
Райтис, Райтс, Роберта, Робертс / Василий, Григорий, Пётр, Эмилия
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Сегодня вы будете испытывать постоянную нехватку времени. Это, конечно, утомительно, но зато работа в режиме цейтнота позволяет максимально продуктивно использовать имеющиеся временные ресурсы.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 13 января 2017 | 20:34
С вечера пятницы Латвию снова начнет заметать снегом
В пятницу вечером и в ночь на субботу по всей Латвии ожидается снегопад, в последующие дни температура воздуха понизится, сообщает "Global Forecast System".
Толщина снежного покрова после снегопада составит 3-8 см, на востоке страны может быть на несколько сантиметров больше.
Температура воздуха в субботу составит около нуля, иногда сквозь тучи будет проглядывать солнце. В ночь на воскресенье в западных и центральных районах страны столбик термометра опустится до -5, -8 градусов.
На следующей неделе может быть до -15 градусов мороза.
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