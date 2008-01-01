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Новости Общество | 13 января 2017 | 19:08

Президент страны посетит Даугавпилс

lsm.lv

В среду, 19 января, президент страны Раймонд Вейонис и госпожа Ивета Вейоне с региональным визитом посетят Даугавпилс.

В рамках визита у президента предусмотрена встреча с руководством думы Даугавпилса и депутатами, а так же встреча и дискуссия с предпринимателями.

Раймонд Вейонис познакомится с образовательными учреждениями Даугавпилса, посетив Русский лицей, Строительный техникум и институт естественных наук и технологий Даугавпилсского университета. В рамках визита запланирована посещение Центра польской культуры, а в заключении президент встретится с жителями Даугавпилса в Центре латышской культуры и посетит панихиду, посвященную 97-летию освобождения Латгалии.

Госпожа президента Ивета Вейоне познакомиться с дошкольными образовательными учреждениями Даугавпилса и школой дизайна и искусства «Saules skola». В рамках визита И. Вейоне посетит музей «Евреи в Даугавпилсе и в Латвии» и синагогу.

D-fakti.lv

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