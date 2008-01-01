Состоится открытие выставки моды и художества «Аксессуары»

Новости Культура | 13 января 2017 | 18:11

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С 19 января по 12 марта в Даугавпилсском Центре гончарного искусства можно будет посмотреть необычную и интригующую выставку-продажу моды и художества «Аксессуары».

Во время работы экспозиции можно будет не только увидеть, примерить и приобрести разные изделия представителей искусства, но и предметы моды самих художников: забавные туфли, сумочки и другие аксессуары. На больших аукционах можно приобрести вещи актеров и знаменитостей, поэтому и даугавпилчанам надо дать возможность гордиться тем, что у них есть шарф или ожерелье, которое носил известный художник. Выставка будет обогащена картинами и фотографиями о теме моды.

Спешите посмотреть и приобрести! В день открытия вход на выставку свободный!

D-fakti.lv