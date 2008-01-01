В Даугавпилсе пройдет семинар про СЭЗ Латгалии

Новости Общество | 13 января 2017 | 19:50

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Предпринимателей и всех интересующих приглашают 24 января в 15:00 на информативный семинар-дискуссию про Латгальские Специально-экономические зоны, о бизнес инкубаторе Южной Латгалии и о актуальных проектах.

Для участия необходимо зарегистрироваться, заполнив заявку.

Если возникают, какие либо специфические вопросы, на которые интересующие хотят получить ответы от Латгальской СЭЗ или руководителя бизнес инкубатора, просим вписать их в окошко «Комментарии» в регистрационной форме или отправить на э-почту: jazeps.krukovskis@dnd.lv

Ход работы семинара:

14:45 Прибытие, регистрация, кофе

15:00 Открытие встречи председателем краевой думы Даугавпилса Я.Ялинской

15:05 Поддержка предпринимателей Южнолатгальского бизнес инкубатора, А.Зелчс

15:35 Специальная экономическая зона Латгалии:

- Что такое СЭЗ Латгалии, и какие преимущества у предпринимателей

- Кто может получить статус предприятия в СЭЗ Латгалии

- Где будет находиться территория СЭЗ в Даугавпилсском крае

16:35 Актуальности в конкурсных проектах

17:00 Актуальности общества «Консультативный совет предпринимателей Даугавпилсского края»:

- создание интернет магазина общества, Я.Круковский

- участие в проектных конкурсах, И.Якобсоне

В ходе работы возможны изменения.

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