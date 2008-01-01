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Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
14 января
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Вам остался всего один шаг до достижения цели. Постарайтесь сделать его максимально аккуратно, а то как бы не пришлось возвращаться к самому началу.
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Новости Общество | 13 января 2017 | 19:50
В Даугавпилсе пройдет семинар про СЭЗ Латгалии
Предпринимателей и всех интересующих приглашают 24 января в 15:00 на информативный семинар-дискуссию про Латгальские Специально-экономические зоны, о бизнес инкубаторе Южной Латгалии и о актуальных проектах.
Для участия необходимо зарегистрироваться, заполнив заявку.
Если возникают, какие либо специфические вопросы, на которые интересующие хотят получить ответы от Латгальской СЭЗ или руководителя бизнес инкубатора, просим вписать их в окошко «Комментарии» в регистрационной форме или отправить на э-почту: jazeps.krukovskis@dnd.lv
Ход работы семинара:
14:45 Прибытие, регистрация, кофе
15:00 Открытие встречи председателем краевой думы Даугавпилса Я.Ялинской
15:05 Поддержка предпринимателей Южнолатгальского бизнес инкубатора, А.Зелчс
15:35 Специальная экономическая зона Латгалии:
- Что такое СЭЗ Латгалии, и какие преимущества у предпринимателей
- Кто может получить статус предприятия в СЭЗ Латгалии
- Где будет находиться территория СЭЗ в Даугавпилсском крае
16:35 Актуальности в конкурсных проектах
17:00 Актуальности общества «Консультативный совет предпринимателей Даугавпилсского края»:
- создание интернет магазина общества, Я.Круковский
- участие в проектных конкурсах, И.Якобсоне
В ходе работы возможны изменения.
D-fakti.lv
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