В Крустпилском крае в огне погиб человек

Новости Происшествия | 13 января 2017 | 17:43

Пресс-фото Пресс-фото

12 января в 6:59 на пульт пожарной службы поступил вызов в волость Крустпилс, где горел жилой дом. В пожаре погиб человек, возраст и пол, которого определить не было возможным, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Прибыв на место происшествия, пожарные спасатели констатировали, что горит одноэтажный деревянный жилой дом площадью 50 кв.м., и крыша здания впала. Пожар удалось ликвидировать в 10:21, обстоятельства данного происшествия устанавливает Государственная полиция.

D-fakti.lv