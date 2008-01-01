Новости Общество | 13 января 2017 | 16:55

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Этой зимой Даугавпилсское самоуправление арендует машину по производству искусственного снега. «Снежная пушка» несколько раз уже использовалась на Эспланаде, где устроена снежная горка. Теперь специалисты работают в Стропах, чтобы сделать хорошую лыжную трассу.

Оборудование работает при температуре, начиная от -4 градусов. Чем ниже температура воздуха, тем быстрее можно обеспечить нужное количество снега для устройства покрытия. Например, на Эспланаде толщина снежного покрова должна составлять 70 см.

Для обеспечения работы машины необходимы электричество и вода. На Эспланаде воду берут из водоема, питание обеспечивает электрогенератор. В Стропах – сложнее. Необходимое по мощности питание доступно только на спасательной станции, а озеро находится далеко от трассы. В связи с этим снег производят у спасательной станции и затем транспортируют его на трассу.

Покрытие будет периодически обновляться в зависимости от состояния на трассе и погодных условий. Специалисты утверждают, что искусственный снег в три раза устойчивее натурального, поэтому используется дольше и в более теплое время.

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