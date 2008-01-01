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Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}

 

Новости Общество | 13 января 2017 | 15:17

Изменения в движение городского общественного транспорта

Пресс-фото

12 января на заседании Транспортной комиссии Даугавпилсской думы было принято несколько решений, которые упростят и ускорят проезд горожан до дома и места работы. Разрешения основаны на пожеланиях местных жителей, адресованных предприятию самоуправления «Даугавпилс сатиксме».

Изменения внесены в маршрут автобуса №1а (автостанция – ДСР). Этот единственный утренний рейс прибывает в посёлок дорожных строителей в 7:17 и по ул. 18 Новембра возвращается в город. В итоге тем, кто работает или учится на Химии или в Стропах приходится пересаживаться на трамвай 1-го либо 3-го маршрутов. Теперь на обратном пути от ДСР автобус №1а поедет через Даугавпилсскую региональную больницу, Новые Стропы, Химию, а далее по улицам Валкас и 18 Новембра в город.

Ещё одно решение связано с просьбой владельцев частных домов по ул.Нометню. По ней курсирует автобус №10а (автостанцияРугели). Чтобы дойти до автобусной остановки «Патверсмес», местным жителям приходится преодолевать расстояние в 700-800 метров.

Люди просили часть рейсов пустить через посёлок, и члены Транспортной комиссии пошли им навстречу: в течение дня в этот частный сектор будет заезжать 5 автобусных рейсов.

С транспортной проблемой столкнулись и жители Калкун. С учёбы школьники возвращаются домой автобусом №6 (автостанцияНидеркуны) в 14:25. Автобус останавливается на остановке «Тиргоню» перед железнодорожным переездом и до Калкун вынуждены идти пешком. Сейчас рейс в 14:25 предложено отменить и вместо него пустить автобус №7 (автостанцияКалкуны) с заездом на обратном пути в Нидеркуны и далее в город.

Отметим, что все названные изменения начнут действовать в качестве эксперимента с 1 февраля этого года и продлятся три месяца. Окончательное решение будет принято после изучения спроса и анализа пассажиропотока.

Daugavpils.lv

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